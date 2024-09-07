Rıza Çalımbay, Süper Lig'e geri dönüyor

Hatayspor'un teknik direktör Özhan Pulat ile yolları ayırdı ve Rıza Çalımbay ile anlaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay, Süper Lig'e geri dönüyor
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07 Eylül 2024 15:15
Son güncelleme 07 Eylül 2024 15:55
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yeni adresi belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yolları ayırdı ve Rıza Çalımbay ile anlaştı.

Teknik Direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak başlayan Çalımbay, Göztepe, Denizlispor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor(3), Beşiktaş(2), Ankaraspor, Eskişehirspor, Sivasspor(2), Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor takımlarını çalıştırdı.

En son Beşiktaş'ı çalıştıran deneyimli teknik direktör, toplam 639 maçla Süper Lig'de en çok maça çıkan teknik direktör unvanını koruyor.

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