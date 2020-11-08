Rıza Çalımbay: "Galatasaray haftada 1 maç oynuyor"

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'ın rahat bir fikstüre sahip olduğunu dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay: 'Galatasaray haftada 1 maç oynuyor'
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08 Kasım 2020 18:40
Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçından önce yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'ın fikstür olarak çok rahat olduğunu ifade eden Çalımbay, "Biz 1 haftada 3 maç oynuyoruz, Galatasaray 1 haftada 1 maç oynuyor. Yorgunluk olacak, olması gerekiyor. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da oynuyoruz" dedi.

Galatasaray'dan çekinmediklerinin altını çizen Çalımbay, "Galatasaray 11'ine ve yedeklerine bak. Hepsi 11 kalitesinde ve kaliteli bir takım. Biz Avrupa'da da zor takımalrla oynuyoruz. Bugün istediklerimizi sahaya yansıtırsak istediğimiz gibi sahadan ayrılırız. Oyundan hiç kopmamamız gerekiyor. Disiplin gerekiyor" şeklinde konuştu.



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