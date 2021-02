Rivers: "Philly işini, Ben ve Joel için seçtim"

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, 76ers işini Ben Simmons ve Joel Embiid sebebiyle seçtiğini söyledi.



76ers'dan önce Rivers, süperstarları Kawhi Leonard ve Paul George olan LA Clippers'a koçluk yapmıştı. Clippers, Rivers'ın işine son verdikten sonra tecrübeli koç belirsizlik içinde kalmış olsa da, sonunda Embiid ve Simmons'a koçluk yapmak için 76ers ile sözleşme imzalamıştı.



"All The Smoke" podcast'inde konuk olan Rivers, 76ers'da neden karar kıldığını şu şekilde açıkladı:



"Philly işi, Ben ve Joel yüzünden bana çok ilgi çekici gelmişti. Tobias'ın da orada olduğunu biliyordum ve ona da önceden koçluk yapmıştım. Yani onunla da çalışacaktım.



Bu grubun yalnızca bir kültür değişimine ihtiyacı vardı. Ve bu sadece saha içindeki kültür değildi. Her yerde. Ofiste, gelişim ekibimizde, her şeyde, kültürü değiştirmek durumundaydık.



Benim de bunu yapmama izin verdiler. Başlangıçta Elton (Brand - GM), asıl adamdı ve sonra Darryl'ı (Morey) getirdik. Bu adamlar, kazanmak için yapmamız gerektiğini düşündüğüm şeyleri yapmama izin verdikleri için, inanılmaz adamlar."