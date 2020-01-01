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Rivers: "Howard gibi adamlara nadir rastlanır"

Philadelphia 76res başantrenörü Doc Rivers, Dwight Howard'ın Sixers için neden "nadir görülen" bir yetenek olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76res başantrenörü Doc Rivers, Dwight Howard'ın Sixers için neden "nadir görülen" bir yetenek olduğunu açıkladı.

Rivers, Howard'la ilgili düşüncesini, USA Today'den Ky Karlin'e şöyle anlattı:

"Takımınızda şampiyonluk yaşamış oyuncuların olması fena değil. Ya da egolarından arınmış olan adamlar da diyebiliriz. Danny (Green) lige bu şekilde gelmişti. Her zaman bir şekilde uyum sağlamıştır.

Dwight da bu yönde gelişti. Dwight'la ilgili en çok etkilendiğim şeylerden biri, bir dönem her yıl MVP kategorisinde yer almış, süperstar olmuş ve MVP kalibresinde oynamış bir adamın, bir rol oyuncusu olarak herkese yardım etmek isteyeceği bir konuma gelmesinin ender rastlanması ve kendisinin de aynen böyle olması."

Howard, Sixers ile tek yıllığı 2.6 milyon dolarlık bir anlaşma yapmayı kabul etmişti.


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