Riley: "LeBron'un gidişiyle bir hanedanlığın pencereden uçuşunu gördüm"

Miami Heat başkanı Pat Riley, LeBron James 2014 yılında Heat'ten ayrıldığında "bir hanedanlığın pencereden uçup gidişini" izlediğini söyledi.



Ancak Riley, LeBron'un bir serbest oyuncu olarak Miami'den ayrılma kararından dolayı James'e karşı hiçbir garezi olmadığını da ekledi:



"LeBron bu kararı verdiğinde, pencereden dışarı uçup giden bir hanedanlık gördüm."



"Onu suçlamadım. Ama bunun 10 yıllık bir takım olduğunu biliyordum. Sadece benim ve organizasyonumuz için üzücü bir gündü, çünkü o hanedanlığı istiyordum. Bu şehir ve ekibin 10 yıl içinde belki de 8 kez Finalde kalmasını istemiştim."



"Ne kadar şampiyonluk kazanabilirdik bilmiyorum. Ama ona karşı hiç bir kötü düşüncem yok."



Riley, Heat ile üç şampiyonluk yüzüğüne sahip olmuştu.



