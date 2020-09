Rıdvan Dilmen: 'Beklediğim ötesinde Fenerbahçe, altında Galatasaray'

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbinin ilk 45 dakikasını yorumladı.



İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:



"Seyircisiz olduğu zaman saha avantajı gidiyor. Yüzde 5 kuralı sonraı ev sahipleri daha avantajlıydı ama artık yok. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da pozsiyonları var. 7 tane yeni oyuncu, teknik direktör var. Galatasaray'da 8 tane geçen sezondan oyuncu var.



"ORTA SAHA OYUNCULARI RAHAT"



"Orta saha oyuncularının çok rahatlıkla top oynayabildiği bir ilk yarı izledik. Hem Fenerbahçe, hem Glatasaray adına. Ceza sahasına kadar o rahat geliyorlar ki, her hücum tehlikeli gibi. Belki sonuçlanmıyor ancak son paslara kadar etkili oynuyor iki takım da. Galatasaray, 2-3 kez geldi. Sonuç da alıyordu. Fenerbahçe de ortalarda 4-5 kişiyle giriyor. Beklediğimin ötesinde bir Fenerbahçe, beklediğimin altında bir Galatasaray. Tuhaf bir maç oluyor. Seyirci de yok."



"RYAN BABEL OYUNA GİRECEKTİR"



"Yeni bir takım olmasına rağmen Fenerbahçe oturaklı, olgun oynuyor. Birlikte oynamamış olmanın dezavantajları da var pas alışverişlerinde.



Galatasaray'ın ilk tercihi Babel olacak. Oyun ortada oynanıyor, avantaj gitti. Gökhan ve Caner çok oyunda. Arda ve Feghouli fazla geri geldi. Bunu taşıyacak yegane oyuncu Babel. Fatih Terim, Babel'i mutlaka alacak. Çünkü, Fenerbahçe'nin bekleri çok çıkıyor."



"LUYINDAMA, SAATLİ BOMBA GİBİ"



"Sosa'nın kartı doğru değil. Thiam'a kart verilebilirdi. Luyindama, saatli bomba gibi duruyor statta. Sert bir oyuncu. Karşısında oynayan oyuncular çabuk. Fatih Hoca, 'Aman kart görme' diyecektir. Luyindama da topa atlıyor. Sosa'nın kartı anlamsız, doğru değil. Oynatmaya çalışan bir hakem vardı. Sert eleştiri yapamayız."



"JOSE SOSA, 65'E KADAR GÖTÜRÜR"



"Altay'ı konsantrasyonu yüksek. Fatih gelen yan toplarda, en azından parmak ucuyla çıkarıyor. Fenerbahçe'nin çok kişiyle hücum etmesi artı. Sosa, Milan'da oynadığı gibi Gustavo'nun yanında oynatıyor. Ozan, Valencia'nın yanında. Sosa, 65'e kadar oyunu götürebilir."



"SAMATTA, ÇOK TERS GELİR GALATASARAY'A"



"Samatta, Fenerbahçe'ye çok iyi bir transfer. Aboubakar tarzı, çok hareketli. Savunma arkasına çok koşu atıyor. Galatasaray'a çok ters gelecektir. Deniz veya Thiam'ı çıkarır Samatta'yı oyuna alır."



"MAÇ SONU HER ŞEY OLABİLİR"



"Fenerbahçe'nin stoperi doğru bir sarı kart gördü, Tisserand. Caner ve Gökhan'ı Fenerbahçe'de beğeniyorum.



Galatasaray gibi her an, her şeyi yapabilecek bir takım. Maç sonu Galatasaray'ın da, Fenerbahçe'nin de kazandığını konuşabiliriz. Arda Turan, Gökhan Gönül nedeniyle sürekli geriye gelmek zorunda kaldı. Babel, geri gelmez ama ileri de çıkartmaz Gökhan Gönül'ü."