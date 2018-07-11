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Ricardo Quaresma'dan çılgın teklife cevap

Çin ve Katar ekiplerinin talip olduğu Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma'ya teklif üstüne teklif yağıyor... Ancak Quaresma, "Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim derdim artık para değil'' dedi.

Ricardo Quaresma'dan çılgın teklife cevap
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11 Temmuz 2018 10:22
Beşiktaş'ın Portekizli süperstarı Ricardo Quaresma'ya teklif üstüne teklif yağıyor...

Çin ve Katar ekiplerinin talip olduğu 34 yaşındaki futbolcu için son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal Riyad devreye girdi. Arabistan temsilcisi, yıldız futbolcu için Kartal'a 9 milyon Euro (49 milyon TL), Quaresma'ya da yıllık 7 milyon Euro (38 milyon TL) teklif etti.

Ancak tecrübeli futbolcunun, "Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim derdim artık para değil. Ancak yine de karar yönetimin. Gitmem gerekiyorsa, burada istenmiyorsam oturur konuşuruz" sözleri ile teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

Q7, geçen sezon Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 38 maçta 5 gol, 12 asistlik performans sergilemişti.



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