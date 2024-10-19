Recep Karatepe: 'Takımın mücadelesi tatmin ediciydi'

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Recep Karatepe, topa sahip olma yüzdesi yüksek bir takıma karşı üstünlük kurduklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını söyledi.



Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karatepe, oyuncularını sahada gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederek, "Sezonun başından beri topa sahip olarak yaptığımız maçlardan birini oynadık. Belki gol yollarında biraz eksik kalıyoruz ama bunları da sağladığımız zaman puan tablosunda farklı bir noktaya geleceğiz. Gidişatımız ve oyundaki devamlılığımız iyi. Rakibimiz son 4 hafta yüzde 60 oranla topa sahip olarak oynayan bir takımdı. Bu maçta yüzde 62'lik topa sahip olma oranıyla rakibe büyük üstünlük sağladık. Takımın mücadelesi tatmin ediciydi, (oyuncularım) ellerinden geleni yaptı, sadece skora yansımadı." değerlendirmesinde bulundu.







