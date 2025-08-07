07 Ağustos
ESPN'in haberine göre, Los Angeles Lakers'ın yıldızı Austin Reaves'in yıllık 30 milyon doların üzerinde bir sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Ligdeki birçok yönetici bu görüşte birleşirken, ismi açıklanmayan bir yönetici şu ifadeyi kullandı:

"Bence 30 milyon doların üzerinde alacak."


Bu beklenti, Reaves'in performansı ve potansiyelinin önemli bir yatırım gerektirdiği yönündeki genel kanaati yansıtıyor.

Aynı zamanda, oyuncunun Lakers'ta kalacağına dair beklenti de oldukça güçlü. Böyle bir senaryo gerçekleşirse, Reaves takımın uzun vadeli planlarında Luka Doncic'in yanındaki anahtar isim olarak yer alacak.

Bu ikili, Doncic'in daha önce Dallas Mavericks'te birlikte oynadığı Jalen Brunson ve Kyrie Irving ile oluşturduğu dinamik arka alan ortaklıklarını hatırlatıyor.

Reaves, Lakers formasıyla geçirdiği 4 sezonda 280 normal sezon maçında 14.5 sayı, 4.3 asist ve 3.8 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

