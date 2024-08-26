Real Sociedad'dan Mats Hummels'e teklif!

Real Sociedad, henüz bir kulüple anlaşamayan Mats Hummels'e teklif yaptı. İspanyol kulübü, Hummels'ten gelecek cevabı beklemeye başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Sociedad'dan Mats Hummels'e teklif!
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26 Ağustos 2024 13:10
Borussia Dortmund'dan ayrılan Mats Hummels'in talipleri artıyor.

İsmi Bologna, Real Madrid ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Hummels'e son talip İspanya'dan çıktı.

HUMMELS'E RESMİ TEKLİF

Fabrizio Romano'nun haberine göre; La Liga ekibi Real Sociedad, Mats Hummels'e resmi teklif yaptı.

CEVAP BEKLENİYOR

İspanyol kulübünün Alman stoperden gelecek yanıtı beklemeye başladığı ifade edilirken, Sociedad kulübü yetkililerinin bu transferi olumlu sonuçlandırmayı hedefledikleri aktarıldı.

508 MAÇA ÇIKTI

Borussia Dortmund kariyerinde 508 resmi maçta forma giyen 35 yaşındaki stoper Mats Hummels, bu karşılaşmalarda 38 gol, 23 asistlik skor katkısı sağladı.

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