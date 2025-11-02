01 Kasım
Galatasaray-Trabzonspor
0-0
01 Kasım
Göztepe-Gençlerbirliği
1-0
01 Kasım
Auxerre-Marsilya
0-1
01 Kasım
AS Monaco-Paris FC
0-1
01 Kasım
Cremonese-Juventus
1-2
01 Kasım
SSC Napoli-Como
0-0
01 Kasım
Udinese-Atalanta
1-0
01 Kasım
Real Madrid-Valencia
4-0
01 Kasım
Real Sociedad-Athletic Bilbao
3-2
01 Kasım
Atletico Madrid-Sevilla
3-0
01 Kasım
Villarreal-Rayo Vallecano
4-0
01 Kasım
Liverpool-Aston Villa
2-0
01 Kasım
Tottenham-Chelsea
0-1
01 Kasım
N. Forest-M. United
2-2
01 Kasım
Fulham-Wolves
3-0
01 Kasım
C.Palace-Brentford
2-0
01 Kasım
Burnley-Arsenal
0-2
01 Kasım
Brighton-Leeds United
3-0
01 Kasım
Bayern Munih-Leverkusen
3-0
01 Kasım
Union Berlin-Freiburg
0-0
01 Kasım
St. Pauli-Mönchengladbach
0-4
01 Kasım
RB Leipzig-VfB Stuttgart
3-1
01 Kasım
Mainz 05-Werder Bremen
1-1
01 Kasım
FC Heidenheim-E. Frankfurt
1-1
01 Kasım
Serik Belediyespor-A.Demirspor
4-0
01 Kasım
Ümraniye-Sivasspor
1-0
01 Kasım
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
01 Kasım
Ajax-SC Heerenveen
1-1

Real Madrid, Valencia'yı 4 golle rahat geçti!

La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, sahasında Valencia'yı 4-0 mağlup etti.

Real Madrid, Valencia'yı 4 golle rahat geçti!
La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, Valencia'yı ağırladı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-0 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, ilki penaltıdan olmak üzere 19 ve 31. dakikalarda Mbappe, 44. dakikada Bellingham ve 82'de Alvaro Carreras kaydetti.


Karşılaşmada dakikalar 43'ü gösterirken Vinicius Junior bir penaltı atışından yararlanamadı.

Milli yıldızımız Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 45 dakika oyunda kalırken Mbappe'nin golünde asisti yapan isim oldu.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 30 yaptı ve liderliğini, 2. sıradaki Barcelona'nın 7 puan önünde sürdürdü. Valencia ise 9 puanda kaldı.

La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, Vallecano deplasmanına gidecek. Valencia ise evinde Real Betis'i konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
5 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
6 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
