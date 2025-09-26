26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Real Madrid, stadının ismini değiştiriyor!

Yenilenen stadyumunun ana cephesine "Bernabeu" yazısı yerleştirmeye başlayan Real Madrid, tarihi başkan Santiago Bernabeu'nun adından "Santiago"yu kaldırarak küresel ölçekte daha sade ve akılda kalıcı bir marka yaratmayı hedefliyor.

calendar 26 Eylül 2025 11:11 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 11:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Real Madrid, stadının ismini değiştiriyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid'in uzun süredir devam eden Santiago Bernabeu Stadyumu'nun yenileme süreci, hem iç hem de dış cephede yapılan yeni dokunuşlarla sürüyor.
 
İspanyol basınına göre bu hafta stadyumun Paseo de la Castellana'ya bakan ana cephesine yeni bir yazı yerleştirilmeye başlandı. İlk olarak dev "B" harfi monte edilirken, olası zararlara karşı geçici olarak branda ile kapatıldı.
 
Ancak bu sadece estetik bir güncelleme değil; aynı zamanda stratejik bir marka kararı. Kulüp yönetimi, stadyumun adında tarihi başkan Santiago Bernabeu'nun "Santiago" ismini kaldırarak, sadece "Bernabeu" olarak kullanılmasını hedefliyor. Bu değişiklikle birlikte stadyum isminin uluslararası düzeyde daha kolay telaffuz edilmesi ve akılda kalıcılığının artırılması amaçlanıyor.
 
TEPKİ AZ, AMA PLAN BÜYÜK
 
Taraftarlar arasında bu değişiklik henüz büyük tartışmalara yol açmış değil. Ancak bu hamle, Real Madrid'in yıllardır üzerinde çalıştığı daha büyük bir pazarlama stratejisinin parçası. Kulüp, Bernabéu'yu yalnızca bir futbol mabedi değil, aynı zamanda çok amaçlı bir etkinlik merkezi haline getirmeyi planlıyor.
 
Yeni görünümüyle Bernaeu; spor, konser, etkinlik ve ticari faaliyetlerle dolu bir yaşam alanına dönüşmeye hazırlanıyor. Sadece ismi değil, kimliği de değişiyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
