Real Madrid, stadının ismini değiştiriyor!

Real Madrid'in uzun süredir devam eden Santiago Bernabeu Stadyumu'nun yenileme süreci, hem iç hem de dış cephede yapılan yeni dokunuşlarla sürüyor.

İspanyol basınına göre bu hafta stadyumun Paseo de la Castellana'ya bakan ana cephesine yeni bir yazı yerleştirilmeye başlandı. İlk olarak dev "B" harfi monte edilirken, olası zararlara karşı geçici olarak branda ile kapatıldı.

Ancak bu sadece estetik bir güncelleme değil; aynı zamanda stratejik bir marka kararı. Kulüp yönetimi, stadyumun adında tarihi başkan Santiago Bernabeu'nun "Santiago" ismini kaldırarak, sadece "Bernabeu" olarak kullanılmasını hedefliyor. Bu değişiklikle birlikte stadyum isminin uluslararası düzeyde daha kolay telaffuz edilmesi ve akılda kalıcılığının artırılması amaçlanıyor.

TEPKİ AZ, AMA PLAN BÜYÜK

Taraftarlar arasında bu değişiklik henüz büyük tartışmalara yol açmış değil. Ancak bu hamle, Real Madrid'in yıllardır üzerinde çalıştığı daha büyük bir pazarlama stratejisinin parçası. Kulüp, Bernabéu'yu yalnızca bir futbol mabedi değil, aynı zamanda çok amaçlı bir etkinlik merkezi haline getirmeyi planlıyor.

Yeni görünümüyle Bernaeu; spor, konser, etkinlik ve ticari faaliyetlerle dolu bir yaşam alanına dönüşmeye hazırlanıyor. Sadece ismi değil, kimliği de değişiyor.