Real Madrid, playoff için zorluyor

Real Madrid, Virtus Bologna deplasmanında kazandı ve playoff iddiasını sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid, playoff için zorluyor
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14 Mart 2025 01:39
THY EuroLeague'in 29. haftasında Virtus Bologna ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Segafredo Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 80-67'lik skorla kazandı.

Skoru neredeyse tüm oyuncularına dağıtan Real Madrid'de Dzanan Musa 13, Edy Tavares 13, Usman Garuba, Mario Hezonha ise 10'ar sayıyla oynadı.

Virtus Bologna'da Matt Morgan 11, Rayjon Tucker ise 10 sayıyla oynadı.

Son 3 maçta 2. kez kazanan Real Madrid, 15 galibiyete ulaştı. Üst üste 7. kez kaybeden Virtus Bologna ise 22. yenilgisini aldı ve 17. sırada yer aldı.

Real Madrid, gelecek hafta ASVEL'i ağırlayacak. Virtus Bologna ise Maccabi Tel-Aviv deplasmanına gidecek.

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