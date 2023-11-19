Bu sezona EuroLeague'e 8/8 yaparak başlayan ve şampiyonluğun en ciddi adayı olan Real Madrid'in, namağlup serisi sona erdi.



20. MAÇTA KAYBETTİLER



EuroLeague'de oynadığı 8 maçın tamamını kazanan, İspanya Basketbol Ligi'nde 9 maçı kazanan ve İspanya Kupası yarı final ve final karşılaşmalarının tamamını kazanan Real Madrid 19 maçlık namağlup serisini kaybetti.



İspanya Basketbol Ligi'nde evinde Unicaja Malaga ile karşılaşan ve 99-93'lük skorla mağlup olan Real Madrid bu sezonki ilk mağlubiyetini 20. resmi maçında yaşamış oldu.



Real Madrid ile Fenerbahçe Beko arasındaki EuroLeague karşılaşması 30 Kasımm Perşembe günü oynanacak.





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