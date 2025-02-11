Real Madrid'in genç yıldızına soruşturma!

Real Madrid oyuncusu Raúl Asencio, 16 yaşındaki bir kızla cinsel içerikli bir videonun yayılmasına karıştığı iddiasıyla soruşturma altına alındı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'in genç yıldızına soruşturma!
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11 Şubat 2025 18:23
Real Madridli futbolcu Raúl Asencio, Las Palmas İl Mahkemesi'nin, 16 yaşındaki bir kızla cinsel içerikli bir videonun yayılmasına karıştığı iddiasıyla diğer eski takım arkadaşlarıyla birlikte soruşturma altında.

Asencio, Eylül 2023'te reşit olmayan bir kızın cinsel içeriklerinin yaydığı suçlamasından ötürü yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi. 

Asencio ile birlikte, o dönem Real Madrid C'de oynayan üç oyuncu daha soruşturma altında. Bunlar Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez ve Andrés García.

Dava, çocuk pornografisinin yanı sıra özel hayatın ifşa edilmesi suçunu da içinde barındırıyor.

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