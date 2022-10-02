Real Madrid evinde puan kaybetti

La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid, sahasında Osasuna'yı konuk etti.



Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçın 42. dakikasında Vinicius Junior'un golüyle öne geçen Real Madrid, ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda Osasuna, 50. dakikada Garcia'nın golüyle beraberliği yakaladı. İkinci gol için bastıran Real Madrid 79'da penaltı yakaladı. Garcia'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından kazanılan penaltıda topun başına gelen Benzema meşin yuvarlağı direğe nişanladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.



Karim Benzema, 2022 yılında Osasuna'ya karşı kullandığı 3 penaltı vuruşunda da fileleri havalandıramadı. 3 penaltıda da kalede Sergio Herrera vardı.



Bu sonuçla Real Madrid puanını 19'a yükseltti ve bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı. Osasuna ise puanını 13'e çıkardı.





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