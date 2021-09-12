Real Madrid - Celta Vigo canlı izle, canlı oyna Tuttur'da

Real Madrid ile Celta Vigo La Liga'nın 4. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Real Madrid'in kazanmasına 1,27 oran verilirken Celta Vigo'nun kazanmasına 5,50 ve beraberliğe ise 4,10 oran belirlendi. Maçın 2,5 ALT oranı 2,15 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,42 olarak bültende yer aldı.
REAL MADRID - CELTA VIGO MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Zorlu mücadelede ilk golü Real Madrid'in atmasına 1,26'lık oran verilirken ilk golü Celta Vigo'nun atmasına 2,55 ve Gol olmaz seçeneğinin oranı ise 16.00 oldu.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Real Madrid ile Celta Vigo'nun karşı karşıya geleceği maçta Karşılıklı gol var oranı 1,58 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,83 ile değerlendirildi.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Real Madrid'in kazanmasına 1,27 oran verilirken Celta Vigo'nun kazanmasına 5,50 ve beraberliğe ise 4,10 oran belirlendi. Maçın 2,5 ALT oranı 2,15 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,42 olarak bültende yer aldı.
REAL MADRID - CELTA VIGO MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Zorlu mücadelede ilk golü Real Madrid'in atmasına 1,26'lık oran verilirken ilk golü Celta Vigo'nun atmasına 2,55 ve Gol olmaz seçeneğinin oranı ise 16.00 oldu.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Real Madrid ile Celta Vigo'nun karşı karşıya geleceği maçta Karşılıklı gol var oranı 1,58 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,83 ile değerlendirildi.
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