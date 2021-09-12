Real Madrid - Celta Vigo canlı izle, canlı oyna Tuttur'da

İspanya La Liga'nın 4. hafta maçında Real Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid - Celta Vigo canlı izle, canlı oyna Tuttur'da
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12 Eylül 2021 10:43
Real Madrid ile Celta Vigo La Liga'nın 4. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Real Madrid'in kazanmasına 1,27 oran verilirken Celta Vigo'nun kazanmasına 5,50 ve beraberliğe ise 4,10 oran belirlendi. Maçın 2,5 ALT oranı 2,15 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,42 olarak bültende yer aldı.

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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Zorlu mücadelede ilk golü Real Madrid'in atmasına 1,26'lık oran verilirken ilk golü Celta Vigo'nun atmasına 2,55 ve Gol olmaz seçeneğinin oranı ise 16.00 oldu.

KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Real Madrid ile Celta Vigo'nun karşı karşıya geleceği maçta Karşılıklı gol var oranı 1,58 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,83 ile değerlendirildi.

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