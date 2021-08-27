Real Madrid, Casemiro'nun sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

İspanya La Liga devi Real Madrid, Casemiro'nun sözleşmesini 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; realmadrid.com
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Real Madrid, Casemiro'nun sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
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27 Ağustos 2021 16:14
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, futbolcusu Carlos Henrique Casemiro'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2025 tarihine kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Casemiro'nun sözleşmesinin, 30 Haziran 2025'e kadar geçerli olacak şekilde 4 sezon uzatıldığı bildirildi.

29 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2015-2016 sezonundan bu yana giydiği eflatun-beyazlı formayla 288 maçta 30 gol attı.


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