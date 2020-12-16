Real Madrid Benzema ile 3 puanı aldı

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real MAdrid, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk etti.



Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 3-1 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.



Maçın henüz 13. dakikasında konuk ekip Bilbao'nun deneyimli oyuncusu Raul Garcia, 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. 45+1. dakikada Vinicius'un asistinde Kroos topu ağlara göndererek ilk yarıyı Real Madrid'in önde tamamlamasını sağladı.



İkinci yarıya hızlı başlayan Athletic Bilbao, 52. dakikada Capa'nın golüle maça dengeyi getirdi. Bu dakikada sonra oyundaki baskısını artıran Real Madrid'de Fransız golcü Karim Benzema 74. dakikada Carvajal'in ikramını geri çeviremeyerek takımını öne geçirdi. Maçta 90+2. dakikaya gelindiğinde ise bu kez Modric'in asistini iyi değerlendiren Real Madrid sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Real Madrid 26 puana yükselerek Atletico Madrid'den 2 maç fazlasıyla lider Real Sociedad'ı takibini sürdürdü. Athletic Bilbao ise 15 puanda kalarak orta sıralardan bu hafta da kurtulamadı.



