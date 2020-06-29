Karim Benzema: "Güzel bir asist yaptım ama önemli olan Casemiro'nun golüydü. Asistin topuk pasıyla olması mı? Bu futbolun içinde var. Futbol böyle bir oyun, ben görmesem de Casemiro'nun oraya geldiğini biliyordum." ?? https://t.co/iAGIlNVF7S pic.twitter.com/bjpoMCHE8P



— Sporx (@sporx) June 28, 2020

La Liga'nın 32. hafta mücadelesinde Real Madrid, sonuncu Espanyol'a konuk oldu.'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 1-0 kazanarak eksik maçını tamamladı ve Barcelona'nın önünde liderliğini sürdürdü.Maça kontrollü başlayan Espanyol, Real Madrid'e geçit vermezken kilit Benzema'nın olağanüstü güzellikteki asistiyle geldi. Fransız yıldızın asistinde Casemiro topu ağlara gönderdi ve ilk yarı Real Madrid'in üstünlüğü ile bitti. İkinci yarıda Real Madrid oyun kontrolünü eline almayı sürdürdü ve &68 topla oynama ile karşılaşmayı tamamlayarak 3 puanı aldı.Bu sonucun ardından Real Madrid 71 puana yükselerek yeniden liderliğe yükseldi. Espanyol ise 24 puanda kalarak ligin son sırasından bu hafta da kurtulamadı.