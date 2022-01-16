Real Madrid - Athletic Bilbao maçı canlı olarak Tuttur'da

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. Maça canlı iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

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Real Madrid - Athletic Bilbao maçı canlı olarak Tuttur'da
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16 Ocak 2022 12:33
Real Madrid ile Athletic Bilbao İspanya Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Real Madrid'in kazanmasına 1,56'lık oran verilirken Athletic Bilbao'nun kazanmasına 3,90'lık oran uygun görüldü. Maçın beraberlik oranı 3,25 olarak oluşurken 2,5 ALT oranı 1,82 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,62 olarak değerlendirildi.

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KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,57 olurken Karşılıklı gol yok oranı 1,84 olarak değerlendirildi.

İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Maçta ilk golü Real Madrid'in atmasına 1,46 oran verilirken ilk golü Athletic Bilbao'nun atmasına 2,34'lük oran uygun görüldü. Gol olmaz seçeneğine ise 5,20 oran verildi.

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