Real Madrid ile Athletic Bilbao İspanya Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Real Madrid'in kazanmasına 1,56'lık oran verilirken Athletic Bilbao'nun kazanmasına 3,90'lık oran uygun görüldü. Maçın beraberlik oranı 3,25 olarak oluşurken 2,5 ALT oranı 1,82 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,62 olarak değerlendirildi.
REAL MADRID - ATHLETIC BILBAO MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,57 olurken Karşılıklı gol yok oranı 1,84 olarak değerlendirildi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Maçta ilk golü Real Madrid'in atmasına 1,46 oran verilirken ilk golü Athletic Bilbao'nun atmasına 2,34'lük oran uygun görüldü. Gol olmaz seçeneğine ise 5,20 oran verildi.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Real Madrid'in kazanmasına 1,56'lık oran verilirken Athletic Bilbao'nun kazanmasına 3,90'lık oran uygun görüldü. Maçın beraberlik oranı 3,25 olarak oluşurken 2,5 ALT oranı 1,82 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,62 olarak değerlendirildi.
REAL MADRID - ATHLETIC BILBAO MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,57 olurken Karşılıklı gol yok oranı 1,84 olarak değerlendirildi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Maçta ilk golü Real Madrid'in atmasına 1,46 oran verilirken ilk golü Athletic Bilbao'nun atmasına 2,34'lük oran uygun görüldü. Gol olmaz seçeneğine ise 5,20 oran verildi.