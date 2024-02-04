Real Betis evinde 1 puana razı oldu

LaLiga 23. hafta karşılaşmasında Real Betis konuk ettiği Getafe ile 1-1 berabere kaldı.



Real Betis'in golünü 35. dakikada penaltıdan Isco, Getafe'nin golünü 8. dakikada penaltıdan Mason Greenwood kaydetti.



Real Betis bu beraberlikle puanını 35'e çıkarırken, Getafe ise 30 puana yükseldi.



Real Betis bir sonraki karşılaşmasında Cadiz deplasmanına giderken, Getafe sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek.



