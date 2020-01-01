Rapinoe, Curry'nin kadın eşitliği üzerindeki etkisini övdü!

ABD'li kadın futbol yıldızı Megan Rapinoe, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'in kadın eşitliği üzerindeki devasa etkisinden bahsetti.



Birkaç yıl önce Curry, 9 yaşında Riley Morrison adında bir kızdan mektup almıştı. Mektupta Morrison, Steph'in ayakkabısının neden kızlar için mevcut olmadığını sormuştu.



Curry, Morrison'a sadece Under Armour ile bunun hakkında konuşacağını söyleyerek cevap vermekle kalmamış, aynı zamanda bir Uluslararası Kadınlar Günü spor ayakkabısı çıkartmıştı.



Rapinoe, Curry'nin kadın eşitliğini nasıl desteklediğini övdü:



"İnsanlar sadece 'söylemenin' ne kadar etkili olabileceğini hafife alıyorlar. Ülkemizdeki en popüler sporlardan birinde en popüler oyunculardan biri olan Steph gibi bir platformunuz olduğunda, sesinizi kullanmak ve bunun hakkında konuşmak, ezilen tarafın aynı şeyden bahsetmesinden daha bütünsel bir konuşma oluyor."



"Sporu yücelten ve spor kahramanlarını çok önemli kılan bir kültürde yaşıyoruz. Herkesin dünyayı daha iyi bir yer haline getirme sorumluluğu var. Sporcular olarak, yüceltilmiş durumdayız. Yüzümüzün önünde bir mikrofon var. Ulusal televizyondayız, markaları temsil ediyoruz, şimdi sosyal medyamız var. Tüm bunlardan faydalanacağımız sürece, geri verme sorumluluğumuz da bulunuyor."



