Ralli şampiyonu Nazan Zorlu'nun hedefi Avrupa Şampiyonası

Şampiyon ralli pilotu Nazan Zorlu, Trofeo Italiano Rally Şampiyonası'nda elde ettiği zaferin yanı sıra profesyonel hayatında bir bankada yöneticilik yaparken mutfakta da kendine oldukça güveniyor. Şampiyon pilot, "İtalya'da ralli şampiyonasında sezonu kadın pilotlarda şampiyon olarak kapattık. Bu yarışlardan 2 tanesini kadınlarda 1'inci olarak bitirdik. Burada aldığımız ünvanla da Avrupa'da ralli kazanan ilk Türk kadın pilot olma ünvanını da kazanmış olduk. Önceki gün büyük kutlamalar, kupa töreni, basına yansımalar ve yüksek bir ilgi var. Ertesi gün geliyorsun mesaiye başlıyorsun. Çünkü herkesin hayatında heyecanlar var. Ama en önemli şey kendi duygularımızı ve değişimini yönetmek. Mutfaktan aldığınız keyif hiçbiri birbiriyle yarışmıyor. Ama en iyi yaptığım şey de profiterol. Makaronu da iyi yaptığımı düşünürüm. Şampiyonluk kadar keyif veriyor mu, yarışır iki konu" dedi.



Trofeo Italiano Rally Şampiyonası'nda mücadele eden Nazan Zorlu, organizasyonun son etabı olan Villa d'Este Aci Como kadınlar kategorisinde zafere ulaştı. Co-pilotu Özhan Çıplak ile Avrupa'da ralli şampiyonluğu kazanan ilk Türk kadın pilot olan Zorlu, Türk kadınlarının motor sporlarındaki yerini güçlendirdi. Enplus'ın desteklediği Zorlu, bu başarıyla uluslararası arenada büyük takdir toplarken adından söz ettirdi. Nazan Zorlu, elde ettiği başarıların ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.



Toplam 11 yarışın 5'ine katıldıklarını vurgulayan Zorlu, "İtalya'da ralli şampiyonasında sezonu kadın pilotlarda şampiyon olarak kapattık. Bu yarışlardan 2 tanesini kadınlarda 1'inci olarak bitirdik. Burada aldığımız ünvanla da Avrupa'da ralli kazanan ilk Türk kadın pilot olma unvanını da kazanmış olduk. Bu da bizim için çok gurur verici bir şey. Şu anda da bunun keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu.



'RALLİ ÇOK BÜYÜK BİR EKİP İŞİ'



Şampiyonluğu tarifsiz bir duygu olarak nitelendiren Nazan Zorlu, "Çok mutlu oldum. Tek başına yaptığınız bir iş değil. Bu işe gönül koyan bu iş için heyecanlanan çok fazla kişi vardı. Ralli çok büyük bir ekip işi. Bu hikayeye inanan gönül veren herkes adına mutlu oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.



'ESAS HEDEF AVRUPA RALLİ ŞAMPİYONASI"



Zorlu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Geçen sene Türkiye Ralli Şampiyonası oldu. Orada da kadın pilotlar 2'ncisi olarak bitirmiştim. Bu rallide benim 2'nci senem. Açıkçası motor sporlarına ralliden devam etmek istiyorum. Esas kovaladığımız şampiyona Avrupa Ralli Şampiyonası olacak."



'KADINLAR İÇİN ZORLAYICI ŞARTLAR VAR'



Profesyonel hayatta çalışan kadınların biraz daha zorlayıcı şartlarla mücadele ettiğini dile getiren Nazan Zorlu, "Kadın olarak yola çıktığınızda bütün işler aslında görece biraz daha zordur. Motor sporları biraz daha zorlayıcı. İş hayatının genelinde kadınlar için zorlayıcı şartlar var. Burada motor sporları dışında benim adıma bu hikayenin bir anlamı var. Kadınların kendi ayakları üzerinde durabildikten sonra hayallerini gerçekleştirmekle ilgili nelerin mümkün olacağını ben kendimde gördüm. Ayrıca ralli içinde de gerçekten nereden başlayacağını bilemeyen bu işe çok meraklı çok gönüllü birçok insan var. Bu hikayeyi de sık sık paylaşıyoruz ki nereden ve nasıl başlanabileceğini aslında her yaşta her konumda bir yerden girilebileceğini göstermek de çok değerli. 'Hepsi bir arada nasıl oluyor?' diyecek olursanız aslında zamanı doğru yönetmekle oluyor. Zamanı en çok istediğiniz, en çok keyif aldığınız şeye harcayınca aslında her biri birini destekler nitelikte olabiliyor" şeklinde konuştu.



Zorlu, motor sporları macerasında kendisini destekleyenlerle beraber mesafe aldıklarını anlatarak, "Bir kere zaten kadın olarak 'Ben ralli yapacağım' diye ortaya çıktığınızda önce bir 'Nasıl olacak?', 'Olur mu?', 'Çok zor, çok tehlikeli' gibi böyle hiç beklemediğiniz şeylerle karşılaşıyorsunuz. Daha sonra buna süreç içerisinde ben de alıştım. Sporun zaten kendi içinde zorlukları var. Hem bedenen hem de uzun saatler bir etabın içinde zorlanıyorsunuz. Ciddi bir mesai istiyor, ciddi bir kaynak istiyor. Burada da tek başına yapmak çok mümkün değil. Orada da destekçiler öne çıkıyor. Onlarla beraber yol alıyoruz. Bir arada yürümesi zor. Ama biz bir arada bu işi heyecanla ve keyif alarak yürütmeye devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



'ERTESİ GÜN GELİYORSUN MESAİYE BAŞLIYORSUN'



Sosyal yaşamında bir bankada yöneticilik yapan Zorlu, aşçılık konusunda da kendisine oldukça güveniyor. Zorlu turnuvalarda pistte şampiyonluk mücadelesi de veren Nazan Zorlu, şampiyonluğun ertesini ise şu sözlerle aktardı:



"Bu kısma çok şaşırıyorlar. Önceki gün oradaydın büyük kutlamalar, kupa töreni, basına yansımalar ve yüksek bir ilgi var. Ertesi gün geliyorsun mesaiye başlıyorsun. Oluyor. Bunların hepsi oluyor. Çünkü herkesin hayatında heyecanlar var. Ama en önemli şey kendi duygularımızı ve değişimini yönetmek. Aslında insanı başarıya götüren şey bu iki faktör. Yaptığınız çok yüksek haz aldığınız bir işten sonra eğer döndüğünüz işinizden de keyif alıyorsanız o aradaki farklılık sizi yormuyor, üzmüyor. Hatta daha da keyifli hale getiriyor. Genel olarak aslında herkes aynı enerji kaynağına sahip. Ama bu konuda onu nasıl daha verimli hale getirip nasıl kullandığınız önemli oluyor. Hepsinin bir arada olmasının nedeni benim iş hayatımdan edindiğim disiplin, organizasyon yetenekleri diye düşünüyorum. Bir yandan mutfakla ilgili ilgim de devam ediyorum. Hepsini geliştirmeye çalışıyorum."



'PROFİTEROL VE MAKARONU İYİ YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜRÜM'



Nazan Zorlu, mutfakta da bir hayli iddialı olduğunu ifade etti. Fransız aşçılık okulunda mezun olduğunu anlatan 44 yaşındaki ralli pilotu, "Kızımı büyütürken de ondan aldığınız keyif, yarıştan aldığınız keyif, mutfaktan aldığınız keyif hiçbiri birbiriyle yarışmıyor. Ama en iyi yaptığım şey de profiterol. Makaronu da iyi yaptığımı düşünürüm. Birisi tadına baktığında hiçbir şey demesin. Gözlerinde o hazzı görünce ben zaten 'Tamam bu da oldu' diyorum. Şampiyonluk kadar keyif veriyor mu? Yarışır" dedi.



'AVRUPA RALLİ ŞAMPİYONASI'NDA YARIŞMAK ÇOK İSTİYORUM'



Zorlu, "Avrupa Ralli Şampiyonası yapmayı çok istiyoruz. Eğer her şey yolunda giderse belki bu otomobille; belki bu otomobili Renault Clio Rally5 ile yarıştım ve onu geliştirip uygun bir klasmanda Avrupa Ralli Şampiyonası'nda yarışmak çok istiyorum. Ayrıca Türkiye Ralli Şampiyonası'nı da deneyeceğiz" diye konuştu.



Enplus'ın sponsor olarak destek ve güç verdiği Nazan Zorlu, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:



"Biz birçok kadın markasından destekle bu işi yapıyoruz. Benim tek başıma yapmam mümkün değil. Burada kadınların cesaretlenmesi, yapmak istediği şeylerle ilgili hikaye ne olursa olsun ama yapılabilirliğini görmesi için bence hepimiz, birbirimize borçluyuz. O yüzden bu tür hikayeleri paylaşmak çok değerli. Bir kadının yapabilecekleri ile ilgili yapabileceklerle ilgili bir örnek hikaye olduğunu düşünüyorum. Mutfaktan bahsettim size Fransız aşçılık okulundan mezunum. Bunlarla da ilgili hep araştırmalar yapıyorum. Ana sponsorum kadın spor girişimlerine destek veren bir marka. Aslında bu iş birlikleri ürünler dışında bir iletişim alanı yaratıyor. Biz bu iş birliğinden çok memnunuz. Her defasında ilgi, ilham vermesi artarak devam ediyor. Önümüzdeki yıl bunu biraz daha bütüne yaymak istiyoruz. Motor sporlarına girmeye istekli kadınlar için bir eğitim platformu olabilir. Ama bu alanda bir şeyler yapıp projelendiriyoruz. Diğer kadınlara destek verebilecek şekilde iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz."