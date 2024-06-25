Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ardından ikinci transferini Rafa Silva ile yapmaya hazırlanıyor.
İSTANBUL'A GELDİ
Portekizli futbolcu, Türkiye'den başka teklifler almasına rağmen Beşiktaş'ın projesine inandı. Yıldız oyuncuyu taşıyan uçak, 21.00 sularında İstanbul'a geldi. Rafa Silva, uçaktan Beşiktaş'ın yeni sezon formasıyla indi.
KAP'A BİLDİRDİ
Beşiktaş, Rafa Silva ile görüşmelere başlandığını saat 19.03'te KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Siyah-beyazlılar, Benfica ile sözleşmesi sona eren ve Portekiz temsilcisinden ayrılan Rafa Silva transferini bitirdi. Beşiktaş'ta ikinci başkan Hüseyin Yücel'in yürüttüğü görüşmelerde Rafa Silva ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.
ANLAŞMA ŞARTLARI
Portekiz'den O'Jogo'da Beşiktaş - Rafa Silva için yer alan haberde anlaşma şartlarına da yer verildi. Portekiz medyasında yer alan haberde Beşiktaş'ın Silva'ya 3 yıllık sözleşme ve 6 milyon euro yıllık ücret önerdiği belirtildi. Siyah-beyazlıların teklifinde ayrıca 3 yıla yayılmış şekilde 10 milyon euro imza parası olduğu öne sürüldü.
KENDİ CEBİNDEN ÖDEYECEK
Beşiktaş'ta Rafa Silva ile görüşmeleri Hüseyin Yücel'in yürüttüğü hatırlatıldı ve Yücel'in söz konusu rakamların bir kısmını kendi cebinden ödemeye hazır olduğu ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
Beşiktaş, bu akşam İstanbul'a inecek olan beklenen Rafa Silva için sosyal medya hesabından Kartal ve Uçak emojileri paylaştı. Siyah-beyazlılar daha sonra ise Hüseyin Yücel ile birlikte Rafa Silva'nın uçaktan fotoğrafını paylaştı.
BEŞİKTAŞ'I TAKİP ETTİ
Rafa Silva, Beşiktaş ile ilgili yaşanan transfer gelişmesinin ardından siyah-beyazlı ekibi, Hüseyin Yücel'i bazı futbolcuları sosyal medya hesabından takibe aldı.
RAFA SILVA'NIN SEZON PERFORMANSI
Benfica'da geçen sezon 52 maçta süre bulan Rafa Silva, 22 gol attı ve 15 asist yaptı.
İSTANBUL'A GELDİ
Portekizli futbolcu, Türkiye'den başka teklifler almasına rağmen Beşiktaş'ın projesine inandı. Yıldız oyuncuyu taşıyan uçak, 21.00 sularında İstanbul'a geldi. Rafa Silva, uçaktan Beşiktaş'ın yeni sezon formasıyla indi.
KAP'A BİLDİRDİ
Beşiktaş, Rafa Silva ile görüşmelere başlandığını saat 19.03'te KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Siyah-beyazlılar, Benfica ile sözleşmesi sona eren ve Portekiz temsilcisinden ayrılan Rafa Silva transferini bitirdi. Beşiktaş'ta ikinci başkan Hüseyin Yücel'in yürüttüğü görüşmelerde Rafa Silva ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.
ANLAŞMA ŞARTLARI
Portekiz'den O'Jogo'da Beşiktaş - Rafa Silva için yer alan haberde anlaşma şartlarına da yer verildi. Portekiz medyasında yer alan haberde Beşiktaş'ın Silva'ya 3 yıllık sözleşme ve 6 milyon euro yıllık ücret önerdiği belirtildi. Siyah-beyazlıların teklifinde ayrıca 3 yıla yayılmış şekilde 10 milyon euro imza parası olduğu öne sürüldü.
KENDİ CEBİNDEN ÖDEYECEK
Beşiktaş'ta Rafa Silva ile görüşmeleri Hüseyin Yücel'in yürüttüğü hatırlatıldı ve Yücel'in söz konusu rakamların bir kısmını kendi cebinden ödemeye hazır olduğu ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
Beşiktaş, bu akşam İstanbul'a inecek olan beklenen Rafa Silva için sosyal medya hesabından Kartal ve Uçak emojileri paylaştı. Siyah-beyazlılar daha sonra ise Hüseyin Yücel ile birlikte Rafa Silva'nın uçaktan fotoğrafını paylaştı.
BEŞİKTAŞ'I TAKİP ETTİ
Rafa Silva, Beşiktaş ile ilgili yaşanan transfer gelişmesinin ardından siyah-beyazlı ekibi, Hüseyin Yücel'i bazı futbolcuları sosyal medya hesabından takibe aldı.
RAFA SILVA'NIN SEZON PERFORMANSI
Benfica'da geçen sezon 52 maçta süre bulan Rafa Silva, 22 gol attı ve 15 asist yaptı.