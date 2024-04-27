Radamel Falcao'dan ayrılık kararı!

Süper Lig'de Galatasaray forması da giyen Radamel Falcao için transfer gelişmesi yaşandı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Kolombiyalı yıldız, haziran ayında takımdan ayrılma kararı aldı.



Yıldız futbolcunun serbest oyuncu olarak takımdan ayrılacağı ifade edildi.



2019-21 yılları arasında 2 sezon Galatasaray forması giyen Falcao, 43 maçta forma giydi ve 20 gol, 3 asist yaptı.



Rayo Vallecano'da 76 maça çıkan Kolombiyalı, 76 maçta 12 kez fileleri havalandırdı. 1 kez de asist yaptı.





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