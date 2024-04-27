Radamel Falcao'dan ayrılık kararı!

Rayo Vallecano forması giyen Radamel Falcao, sezon sonunda takımdan ayrılacak. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Radamel Falcao'dan ayrılık kararı!
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27 Nisan 2024 16:20
Süper Lig'de Galatasaray forması da giyen Radamel Falcao için transfer gelişmesi yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Kolombiyalı yıldız, haziran ayında takımdan ayrılma kararı aldı.

Yıldız futbolcunun serbest oyuncu olarak takımdan ayrılacağı ifade edildi.

2019-21 yılları arasında 2 sezon Galatasaray forması giyen Falcao, 43 maçta forma giydi ve 20 gol, 3 asist yaptı.

Rayo Vallecano'da 76 maça çıkan Kolombiyalı, 76 maçta 12 kez fileleri havalandırdı. 1 kez de asist yaptı.

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