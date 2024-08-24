Rachid Ghezzal'ın yeni adresi belli oluyor

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Rachid Ghezzal'ın yeni adresinin Suudi Arabistan olacağı öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal'ın yeni adresi belli oluyor
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24 Ağustos 2024 10:29
Beşiktaş ile yollarını ayıran Rachid Ghezzal için sıcak bir gelişme yaşandı. Ghezzal'ın Suudi Arabistan ekibi Al Orubah'a gideceği iddia edildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, 32 yaşındaki futbolcunun bu teklifi değerlendirdiği belirtildi.

Ghezzal'ın kendisine gelecek olan tüm teklifleri görmek için Suudi kulübünden süre istediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 123 maça çıkan Ghezzal, 17 gol, 33 asistlik performansla oynamıştı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

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