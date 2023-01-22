PSV'ye tek gol yetti

Hollanda Ligi'nin 17. haftasında şampiyonluk adaylarından PSV, sahasında Vittesse'yi konuk etti.



Philips Stadı'nda oynanan maçı PSV tek golle kazanarak üç puanı aldı.



Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken PSG, Luuk de Jong ile 23. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. İkinci yarıya ise gızlı başlayan ev sahibi ekip Guus Til'in golüyle öne geçmeyi başardı. 90+3 oynanırken Scherpen'ın kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Vitesse, böylelikle zorluk deplasmandan puansız döndü.



Bu galibiyetle PSV 35 puana yükselirken Vitesse ise 15 puanda kaldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ