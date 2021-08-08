PSG sezona 3 puanla başladı

Fransa Ligi'nin ilk hafta maçında PSG, deplasmanda Troyes'a konuk oldu.
Stade de l'Aube'de oynanan karşılaşmayı PSG 2-1 kazanarak sezonu 3 puanla açtı.
Maçın 9. dakikasında Hajjam'ın golüyle öne geçen Troyes'a PSG'nin cevapları arka arkaya geldi. 19. dakikada yeni transfer Hakimi'nin golüyle eşitliği yakalayan PSG, 21. dakikada Icardi'nin golüyle öne geçti ve ilk yarı 2-1 PSG'nin üstünlüğüyle bitti.
İkinci yarıda Troyes PSG ataklarını durdurmayı başardı ancak eşitlik sayısını atamadı ve mücadele PSG'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Stade de l'Aube'de oynanan karşılaşmayı PSG 2-1 kazanarak sezonu 3 puanla açtı.
Maçın 9. dakikasında Hajjam'ın golüyle öne geçen Troyes'a PSG'nin cevapları arka arkaya geldi. 19. dakikada yeni transfer Hakimi'nin golüyle eşitliği yakalayan PSG, 21. dakikada Icardi'nin golüyle öne geçti ve ilk yarı 2-1 PSG'nin üstünlüğüyle bitti.
İkinci yarıda Troyes PSG ataklarını durdurmayı başardı ancak eşitlik sayısını atamadı ve mücadele PSG'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.