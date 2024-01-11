PSG'den, Beşiktaş'ı sevindiren haber

Beşiktaş'ın bir süredir kadrosuna katmak istediği Cher Ndour için takımı Paris Saint-Germain'den sevindiren haber geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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PSG'den, Beşiktaş'ı sevindiren haber
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11 Ocak 2024 09:55
Beşiktaş'ın kış transfer döneminde kadrosuna katmak istediği genç yıldız için takımından sevindiren haber geldi.

Fransız basını Paris Saint-Germain'in, Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Cher Ndour'u kiralayacağını duyurdu.

TALİPLİSİ ÇOK

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Cher Ndour'a, Palermo'ya, Sampdoria, Modena ve Brescia'nın dışında Portekiz ekibi Moreirense'de talip oldu.

Paris Saint-Germain, genç oyuncuyu gelecekte büyük bir koz olarak görüyor. Fransız devi Ndour'u elinde tutmak istiyor.

4 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 4 resmi maçta süre bulan Cher Ndour bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.

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