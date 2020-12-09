PSG - Başakşehir maçı hakeminin ilk vukuatı değil!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son haftasında PSG ile temsilcimiz Başakşehir arasındaki maçı yöneten orta hakem Ovidiu Hațegan, Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan 4. hakemi saha içerisinde savunarak bir skandala imza attı.



Ancak bu hareket, Hategan'ın ilk skandalı değil...



Rumen orta hakem, birkaç yıl önce Dinamo Bükreş ile Steaua Bükreş arasında oynanan bir derbi maçında, stattaki tüm Dinamo taraftarlarının eski bir Dinamo oyucusu olan Steauea forveti Gnohere'ye "maymun tezahüratları" yapmasından sonra "hiçbir şey duymadığını" söylemişti.



SEBASTIAN COLTESCU KİMDİR?



Elektronik Mühendisi olan 43 yaşındaki Sebastian Coltescu, hakem olmadan önce gençliğinde uzun süre futbol oynadı. Sebastian Coltescu kim olduğunu ve hakemliğe geçişini şöyle anlatıyor;



"Electroputere Craiova Kulübü'nde Ionel Danciulescu ve Claudiu Raducanu gibi isimler birlikte futbol oynadım. Futbolu bırakmadan önce orta saha olarak oynuyordum. Ancak iyi bir seviyeye ulaşacağımı hissettim. Futbolu bıraktım ve 19 yaşında hakem oldum. Bir futbolcu olarak hakemlikte ulaştığım seviyeye asla ulaşamazdım. Hakemliğin bana verdiği şeyin %10'unu bile futbolda bulamazdım. Hakemliğim sayesinde neredeyse tüm Avrupa'yı bedavaya gezdim ve gördüm. Kendimi hakem olduğum için çok şanslı görüyorum."



28 Kasım 2003 tarihinde Otelul Galați - Gloria Bistrita maçı ile Romanya'da en üst lig seviyesinde ilk maçını yöneten Sebastian Coltescu'nun en üst klasmanda 17 yıllık geçmişi bulunuyor.



BAŞAKŞEHİR MAÇINDA NELER OLDU?



Şampiyonlar Ligi son hafta maçında PSG'ye konuk olan temsilcimiz Başakşehir, maçtaki ırkçılık skandalı sonrası sahadan çekildi.



Maçın hakemi Hategan, 14. dakikada Başakşehir kulübesindeki antrenör Pierre Webo'yu kırmızı kartla dışarıya gönderdi.



Pierre Webo, 4. hakemin kendisine ırkçı bir ifade kullandığını belirterek uzun süre tepki gösterdi. Ardından yedek kulübesinde bulunan Okan Buruk ve Demba Ba da orta hakeme 4. hakemin kullandığı ifadeyi ileterek, kendisini sahadan çıkarmasını istedi.



Bu dakikadan sonra uzun süre tartışma yaşanırken, maçın orta hakemi ve 4. hakem, herhangi bir aksiyon almamayı tercih etti. Bu yaşananların ardından Başakşehir oyuna devam etmeyeceğini belirterek, soyunma odasına gitti.



