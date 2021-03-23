Printezis: "En son umutlar ölür"

Olympiakos'ta takım kaptanlarından Printezis, Fenerbahçe Beko maçı öncesinde konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Printezis: 'En son umutlar ölür'
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23 Mart 2021 16:42
THY EuroLeague'in 30. haftasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek olan Olympiakos'ta forvet oyuncusu Georgios Printezis, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Beko ile karşılaşacakları maçın kendileri için öneminin büyük olduğunu söyleyen Olympiakos'un yıldız ismi, "En son umutlar ölür. Fenerbahçe ile oynayacağımız maç, çok şey ifade ediyor. Kazanırsak play-off şansımızı arttıracağız." dedi.

Printezis, kontratıyla ilgili gelen bir soruya ise, "Şu anda bir kontratım var. Kimse neyin ne olacağını bilemez. Bu yıl bittikten sonra her şey açıklığa kavuşacak." cevabını verdi.



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