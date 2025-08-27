27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Premier Lig'i sarsan "maçlarda şike" iddiası!

İsveç Organize Suçlarla Mücadele Bölümü Amiri Fredrik Gardare, Premier League'de bazı oyuncuların şikeye karıştığını öne sürdü; deliller olmasına rağmen soruşturmanın ilerletilmediğini iddia etti.

Premier Lig'i sarsan 'maçlarda şike' iddiası!
İngiltere futbolunu sarsacak bir iddia gündeme geldi.

İsveç Organize Spor Suçlarıyla Mücadele Bölümü Amiri Fredrik GardareFredrik Gardare, bazı Premier League oyuncularının maçlarda şike yaptığını öne sürdü.

Gardare'nin iddiasına göre, 2021'in sonlarında Stockholm'de yasa dışı bir kumarhaneye yapılan baskında çok sayıda cep telefonu ele geçirildi. Bu cihazlardan birinde, Premier League dahil Avrupa liglerinde oynayan futbolcuların bir suç örgütüyle Telegram üzerinden maç şikesi üzerine yazışmaları bulundu.



Gardare, bunun "Bugüne kadar karşılaştığı en açık şike kanıtlarından biri" olduğunu söyledi: 

"Bir futbolcunun (Dickson Etuhu, eski Premier Lig oyuncusu) telefonunda, maçlarda kart, korner ve benzeri bahisler üzerine yapılan konuşmalar vardı. Bu, şikeyi kanıtlamak için çok net bir durumdu."

DOSYA NEDEN İLERLETİLMEDİ? 

Eski polis yetkilisi, bu açık kanıtlara rağmen Stockholm polisi ve İsveç ulusal polisinin dosyayı kapattığını açıkladı. Söz konusu telefon hala emniyetin elinde bulunduğunu öne sürdü. Gardare, neden soruşturmanın devam ettirilmediğine dair yetkililerden yanıt beklediğini vurguladı. 



İNGİLTERE, İSVEÇ FUTBOL FEDERASYONU'NA BİLGİ İSTEDİ

Gardare, bilgilerin İsveç Futbol Federasyonu'na aktarıldığını ancak detayların paylaşılmadığını belirtti.

İsveç Futbol Federasyonu'ndan yetkili Johan Claesson, konuyla ilgili şunları söyledi: 

"2021'de polis bize ulusal ve uluslararası düzeyde şike bilgileri içerdiğini söyledi, fakat gizlilik nedeniyle detay paylaşılmadı. Bu yüzden harekete geçemedik."

İngiliz Futbol Federasyonu (FA) ise şu anda soruşturma dosyasının kendilerine ulaşmadığını, ancak incelemek istediklerini açıkladı.

ÖNCEKİ VAKA: DICKSON ETUHU

Gardare'nin geçmişte yürüttüğü 18 aylık bir soruşturma sonucunda eski Manchester City oyuncusu Dickson Etuhu, İsveç'te şike girişiminden suçlu bulunmuş ve 5 yıl futboldan men edilmişti.

