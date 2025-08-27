İngiltere futbolunu sarsacak bir iddia gündeme geldi.



İsveç Organize Spor Suçlarıyla Mücadele Bölümü Amiri Fredrik GardareFredrik Gardare, bazı Premier League oyuncularının maçlarda şike yaptığını öne sürdü.



Gardare'nin iddiasına göre, 2021'in sonlarında Stockholm'de yasa dışı bir kumarhaneye yapılan baskında çok sayıda cep telefonu ele geçirildi. Bu cihazlardan birinde, Premier League dahil Avrupa liglerinde oynayan futbolcuların bir suç örgütüyle Telegram üzerinden maç şikesi üzerine yazışmaları bulundu.

Gardare, bununolduğunu söyledi:Eski polis yetkilisi, bu açık kanıtlara rağmen Stockholm polisi ve İsveç ulusal polisinin dosyayı kapattığını açıkladı. Söz konusu telefon hala emniyetin elinde bulunduğunu öne sürdü. Gardare, neden soruşturmanın devam ettirilmediğine dair yetkililerden yanıt beklediğini vurguladı.Gardare, bilgilerin İsveç Futbol Federasyonu'na aktarıldığını ancak detayların paylaşılmadığını belirtti.İsveç Futbol Federasyonu'ndan yetkili Johan Claesson, konuyla ilgili şunları söyledi:İngiliz Futbol Federasyonu (FA) ise şu anda soruşturma dosyasının kendilerine ulaşmadığını, ancak incelemek istediklerini açıkladı.Gardare'nin geçmişte yürüttüğü 18 aylık bir soruşturma sonucunda eski, İsveç'te şike girişiminden suçlu bulunmuş ve 5 yıl futboldan men edilmişti.