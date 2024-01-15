Premier Lig'den iki kulübe puan silme cezası yolda!

Premier Lig Yönetimi, Everton ve Nottingham Forest'ı finansal kuralları ihlal etmekle suçladı. İki kulüp puan silme cezası alabilir.

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Premier Lig'den iki kulübe puan silme cezası yolda!
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15 Ocak 2024 20:05
Son güncelleme 15 Ocak 2024 20:18
İngiltere Premier Lig'de Everton ve Nottingham Forest, puan silme cezası alabilir.

Premier Lig Yönetimi, iki kulübün Finansal Fair Play Kuralları'nı ihlal ettiğini açıkladı. Premier Lig Yönetiminden yapılan açıklamada, iki kulübün 2022-2023 sezonu için belirlenen eşiklerin üzerine çıktıkları ve zarar etmelerinden dolayı kuralları ihlal ettikleri belirtildi.

İki kulübün davalarının, uygun yaptırım için bağımsız komisyon tarafından ayrı ayrı görüleceği ifade edildi.

Öte yandan Everton'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Daha önce de 10 puan silme cezası alan kulüp, bir önceki cezaya itiraz sürecinde yeni bir davayla karşı karşı kalınmasının Premier Lig kurallarındaki bir eksiklikten kaynaklandığını duyurdu.

Everton, bu sezon, 2021-2022 sezonunda Finansal Fair Play Kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezası almıştı. Kulüp, bu karara itiraz etmişti.

İngiltere Premier Lig'de Nottingham Forest, 20 puanla 15. sırada yer alıyor. 10 puanı silinen Everton ise 17 puanla 17. sırada bulunuyor.

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