Porto'dan sahasında dört gollü net galibiyet!

Portekiz Premier Lig'in 3. haftasında Porto, Casa Pia'yı konuk etti.
Dragao Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi Porto 4-0'lık skorla kazandı.
Porto'ya galibiyeti getiren golleri; 20. dakikada Borja Sainz, 25. dakikada William, 40. dakikada Patricio Perez ve 67. dakikada bir kez daha Borja Sainz kaydetti.
Bu sonucun ardından Porto, puanını 9 yaptı. Casa Pia, 3 puanda kaldı.
Portekiz Premier Lig'in gelecek haftasında Porto, Sporting CP deplasmanına gidecek. Casa Pia, Nacional'i konuk edecek.