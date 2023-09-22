Portland, olası Lillard takasında LaVine'i istemiyor

Portland Trail Blazers'ın potansiyel Damian Lillard takasında Chicago Bulls guardı Zach LaVine ile ilgilenmediği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Portland, olası Lillard takasında LaVine'i istemiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Eylül 2023 11:28
Portland Trail Blazers'ın potansiyel Damian Lillard takasında Chicago Bulls guardı Zach LaVine ile ilgilenmediği bildirildi.

Lillard Miami Heat'e katılma isteğini dile getirmesine rağmen, bir süredir başka takımlar da muhtemel takas senaryolarını araştırmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde PHLY Sports'tan Kyle Neubeck, Chicago Bulls'un bu takımlar arasında yer alabileceğini öne sürmüş ve LaVine'in olası bir takasta yer alabileceğini iddia etmişti.

Ancak SNY'den Kelly Iko'nun raporu, Trail Blazers'ın LaVine'i doğrudan almaya çok az ilgi gösterdiğini vurguladı.

Ayrıca birçok kaynağa göre LaVine'in, Portland'ın Scoot Henderson ve Anfernee Simons liderliğindeki genç guard rotasyonu temelli yeniden yapılanma stratejisine uymadığı da söylenenler arasında yer aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery