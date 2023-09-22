Portland Trail Blazers'ın potansiyel Damian Lillard takasında Chicago Bulls guardı Zach LaVine ile ilgilenmediği bildirildi.



Lillard Miami Heat'e katılma isteğini dile getirmesine rağmen, bir süredir başka takımlar da muhtemel takas senaryolarını araştırmaya başlamıştı.



Geçtiğimiz günlerde PHLY Sports'tan Kyle Neubeck, Chicago Bulls'un bu takımlar arasında yer alabileceğini öne sürmüş ve LaVine'in olası bir takasta yer alabileceğini iddia etmişti.



Ancak SNY'den Kelly Iko'nun raporu, Trail Blazers'ın LaVine'i doğrudan almaya çok az ilgi gösterdiğini vurguladı.



Ayrıca birçok kaynağa göre LaVine'in, Portland'ın Scoot Henderson ve Anfernee Simons liderliğindeki genç guard rotasyonu temelli yeniden yapılanma stratejisine uymadığı da söylenenler arasında yer aldı.



