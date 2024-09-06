Polonya'da Szymanski rüzgarı!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İskoçya ile Polonya karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, performansıyla büyüledi.
Müsabakaya ilk 11'de başlayan Szymanski 82 dakika sahada kaldı. Sebastian Szymanski, Polonya'nın deplasmanda İskoçya'yı 3-2 mağlup ettiği maçta ceza sahası dışından attığı harika golle perdeyi açan isim oldu. 8. dakikada takımını öne geçiren Szymanski, Polonya'nın en etkili isimlerinin başında geldi.
25 yaşındaki futbolcunun İskoçya maçındaki diğer istatistikleri şöyle:
Yüzde 71 isabetli pas, yüzde 100 isabetli uzun pas, ikili mücadele 6/8.
Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, performansıyla büyüledi.
Müsabakaya ilk 11'de başlayan Szymanski 82 dakika sahada kaldı. Sebastian Szymanski, Polonya'nın deplasmanda İskoçya'yı 3-2 mağlup ettiği maçta ceza sahası dışından attığı harika golle perdeyi açan isim oldu. 8. dakikada takımını öne geçiren Szymanski, Polonya'nın en etkili isimlerinin başında geldi.
25 yaşındaki futbolcunun İskoçya maçındaki diğer istatistikleri şöyle:
Yüzde 71 isabetli pas, yüzde 100 isabetli uzun pas, ikili mücadele 6/8.
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