Polat: "Adil bir yönetim görmek istiyoruz"

Bodrum FK'da Asbaşkan Selahattin Polat, cumartesi günü Beşiktaş ile oynanacak karşılaşma öncesinde sosyal medya üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Polat: 'Adil bir yönetim görmek istiyoruz'
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09 Ocak 2025 16:54
Süper Lig'de düşme hattında yer alan Bodrum FK'da Asbaşkan Selahattin Polat, cumartesi günü Beşiktaş ile oynanacak karşılaşma öncesinde sosyal medya üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

Hakem kararlarına dikkat çeken Polat, adil bir yönetim beklentisini dile getirdi. Transfer çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Polat, "Son haftalarda hakem kararlarıyla ilgili yaşadığımız sıkıntılar hepimizin malumu. Adil bir yönetim görmek istiyoruz. Takımımızın mücadelesi ve azmi ortada, ama sahada eşit koşullarda yarışmamız gerekiyor. Transfer konusunda ise çalışmalarımız sürüyor, ligdeki hedeflerimiz doğrultusunda takıma katkı sağlayacak doğru isimleri kadromuza katacağız. Taraftarlarımızın desteğiyle bu süreçleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum" dedi.
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