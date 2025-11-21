21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
3-0DA
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
22:30
21 Kasım
Valencia-Levante
23:00
21 Kasım
Nice-Marsilya
22:45
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
0-023'
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
0-022'
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Pogba, Monaco'da geri dönüşe hazırlanıyor

Monaco'nun hafta sonu kadrosuna dahil edilen Paul Pogba, 811 gün sonra ilk kez resmi bir maçta süre almaya çok yakın.

Monaco'ya transfer olduktan sonra sakatlıklar sebebiyle yeni takımında henüz forma giyemeyen Paul Pogba'nın sahalara döneceği tarih belli oldu.

2025-26 sezonu yaz transfer döneminde serbest statüde olan Pogba, Monaco'ya katılmıştı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kırmızı-beyazlı formayı henüz giymedi.

Pogba'nın sahalara dönüşü 22 Kasım Cumartesi günü Rennes deplasmanında gerçekleşecek.

811 GÜNLÜK HASRET SONA ERİYOR


Pogba, son olarak 3 Eylül 2023'te (811 gün) Juventus formasıyla resmi bir maçta sahaya çıkmıştı.

Ardından aldığı 18 aylık doping cezası, kariyerine ara vermesine yol açtı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
