Pogba, Monaco'da geri dönüşe hazırlanıyor

Monaco'ya transfer olduktan sonra sakatlıklar sebebiyle yeni takımında henüz forma giyemeyen Paul Pogba'nın sahalara döneceği tarih belli oldu.
2025-26 sezonu yaz transfer döneminde serbest statüde olan Pogba, Monaco'ya katılmıştı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kırmızı-beyazlı formayı henüz giymedi.
Pogba'nın sahalara dönüşü 22 Kasım Cumartesi günü Rennes deplasmanında gerçekleşecek.
811 GÜNLÜK HASRET SONA ERİYOR
Pogba, son olarak 3 Eylül 2023'te (811 gün) Juventus formasıyla resmi bir maçta sahaya çıkmıştı.
Ardından aldığı 18 aylık doping cezası, kariyerine ara vermesine yol açtı.
🔙811 GÜN SONRA DÖNÜYOR
✅Paul Pogba, yarınki Rennes maçının kadrosuna dahil edildi.pic.twitter.com/SzhbfJsDrC
— Sporx (@sporx) November 21, 2025