Pochettino: 'Real'e gitmediğim için pişman değilim'

Teknik Direktör Mauricio Pochettino, kupa kazanma isteği, Real Madrid'e gitmemesi ve Premier Lig üzerine açıklamalarda bulundu.



İspanyol El Pais'e açıklamalarda bulunan Mauricio Pochettino, şampiyonluk kazanma şansı isteyip istemediği yönündeki soruya; "Biz bir projeyi istiyor gibi görünüyoruz ama proje bizi istiyor. Bir kulüp ve başkan geldiğinde, eğer biz o takımı başarıya götürebileceğimize inanıyorsak evet deriz." dedi.



"YENİ ZORLUKLARA AÇIĞIZ"



Pochettino, "Premier Lig mi La Liga mı?" sorusuna; "Premier Lig, reklamda ve pazarlamada daha avantajlı ama La Liga, Serie A, Ligue ve Bundesliga da güçlü ve Premier Lig'e benze ligler. Premier Lig'e iyi adapte olduk ama yeni zorluklara açığız." dedi.



Pochettino, Real Madrid'le adının anıldığı dönemde Tottenham'dan ayrılmadığı için pişman olmadığını da belirtti.



"TOTTENHAM'DA MUTLUYDUM"



Pochettino konuyla ilgili; "Tottenham'da mutluydum ve yeni sözleşmeyi imzaladım. Yapılan yanlışlar da bizim de payımız vardı. Yine de biraz daha destek beklerdik." dedi.



Mauricio Pochettino, 2019 yılında Tottenham'ı Şampiyonlar Ligi Finali'ne çıkararak, kulüp tarihinde bir ilki başarmıştı.



