Pjanic'ten Barcelona itirafı

Barcelona'nın sözleşmesi feshetmesinin ardından Al Sharjah'a transfer olan Miralem Pjanic, açıklamalarda bulundu.



"BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMAYI BEKLEMİYORDUM"



Katalan devinin 2024'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen maaş bütçesi nedeniyle kontratını feshettiği Bosnalı yıldız, Barcelona'da zor bir durum yaşadığını söyledi. Pjanic, "Barcelona gibi bir kulübe imza atmanın doğru bir seçim olduğunu düşündüm. Ancak böyle bir şey yaşamayı beklemiyordum. Her şey çok karmaşıktı" ifadelerini kullandı.



"JUVENTUS ÇOK ELEŞTİRİLİYOR"



Barcelona'dan önceki kulübü Juventus'un da son dönemdeki kötü performansına değinen tecrübeli futbolcu, "Juventus, şu an çok fazla eleştiriliyor. Futbolcular sorumluluk almak zorunda çünkü her zaman teknik direktör suçlu olamaz. Çok iyi bir teknik direktörleri var, bazen eleştiriler abartılabiliyor. Takımda bir denge bulmanız ve oyuncuların daha fazlasını vermesi gerektiklerini anlaması gerekiyor" diye konuştu.



BEŞİKTAŞ'TA KİRALIK OLARAK OYNADI



Juventus'tan, Barcelona'ya 2020 yazında transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunda ise Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Pjanic, siyah-beyazlılarda 26 maçta 4 asist yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ