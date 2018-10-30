Pitino, NBA'de bir şans istiyor

Eski Louisville Üniversitesi erkek basketbol takımı koçu Rick Pitino, pro oyunu incelediğini ve bir NBA koçluğuna aday olmayı yakın zamanda ümit ettiğini söyledi.



Pitino'nun ifadeleri, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre şöyleydi:



"Sadece bir organizasyonun parçası olmak istiyorum. Genç oyuncuları geliştirmek istiyorum. Bir takımın parçası olmak istiyorum. Bunu çok özledim. NBA'i gerçekten öğrenmek için bu zamanı kullanıyorum. Genç bir basketbol takımında bir fırsat ortaya çıkarsa, buna ilgim çok büyük olur. Bence lig daha da gençleşecek ve oyuncu gelişimi her organizasyon için daha da önemli olacak. Bu da benim en iyi yaptığım şeydir. Bir organizasyonun başarıya giden bir yol bulmasına yardımcı olabileceğime inanıyorum."



Pitino, Louisville Üniversitesinden kolej basketboluna yaptığı ziyaretler sırasında striptizci ve fahişelerin kullanımına ilişkin bir FBI soruşturması olduktan sonra işine son verilmişti.



NBA baş antrenörü olarak geçmişte altı sezon görev yapan (1987-89, 1997-2001) Pitino, 192-220'lik bir seriye sahip.



