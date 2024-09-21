Pioli: "Ronaldo, Messi'den iyi"

Al-Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi'den daha iyi bir oyuncu olduğunu söyledi.

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Pioli: 'Ronaldo, Messi'den iyi'
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21 Eylül 2024 17:58
Al-Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi'den daha iyi bir oyuncu olduğunu belirtti.

Milan'dan ayrıldıktan sonra Al-Nassr'ın başına geçen İtalyan teknik adam, "Ronaldo, Messi'den daha iyi bir oyuncu. Çünkü oynadığı maçlarda daha fazla gol attı." ifadelerini kullandı.

Al-Nassr'ın Al-Ettifaq'ı 3-0 mağlup ettiği maçta Ronaldo, kariyerinin 902. golünü atmıştı.

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