Pınar Karşıyaka, Yunanistan'da mağlup

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nun 4. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Peristeri'ye 76-73 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Pınar Karşıyaka, Yunanistan'da mağlup
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07 Mart 2024 00:05
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nun 4. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Peristeri'ye 76-73 mağlup oldu.

Bu sonuçla Peristeri, grupta ilk galibiyetini aldı. Pınar Karşıyaka ise 3. yenilgisini yaşadı.

Peristeri kentindeki Andreas Papandreou Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu, ev sahibi takımın 20-19 üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci çeyrekte daha etkili olan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 39-33 önde gitti.

Peristeri, üçüncü periyotta farkı azaltmasına rağmen son çeyreğe Pınar Karşıyaka'nın 50-49 üstünlüğüyle girildi. Dördüncü periyodun ilk bölümü İzmir temsilcisinin üstünlüğüyle geçti. Kalan bölümde öne geçen ve skor üstünlüğünü koruyan Peristeri, karşılaşmadan 76-73 galip ayrıldı.

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