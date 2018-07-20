Pınar Karşıyaka, Mısırlı Marei'yi aldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Almanya temsilcisi medi Bayreuth'tan Mısırlı Assem Marei'yi transfer etti.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Marei ile yapılan görüşmeler sonucu 2 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.
26 yaşındaki 2.06 metre uzunluğundaki Marei, 4 numaralı pozisyonda görev yapıyor.
ABD'de kolej kariyerini Minnesota State ile tamamlayan Marei, 2015-2016 sezonunda Litvanya Ligi ekiplerinden Siauliai takımında oynadıktan sonra 2 sezon medi Bayreuth'ta forma giydi.
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Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Marei ile yapılan görüşmeler sonucu 2 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.
26 yaşındaki 2.06 metre uzunluğundaki Marei, 4 numaralı pozisyonda görev yapıyor.
ABD'de kolej kariyerini Minnesota State ile tamamlayan Marei, 2015-2016 sezonunda Litvanya Ligi ekiplerinden Siauliai takımında oynadıktan sonra 2 sezon medi Bayreuth'ta forma giydi.
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