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Pınar Karşıyaka, Mısırlı Marei'yi aldı

Pınar Karşıyaka Mısırlı oyuncu Assem Marei'yi kadrosuna dahil etti.

Kaynak: AA
Pınar Karşıyaka, Mısırlı Marei'yi aldı
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20 Temmuz 2018 00:29
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Almanya temsilcisi medi Bayreuth'tan Mısırlı Assem Marei'yi transfer etti.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Marei ile yapılan görüşmeler sonucu 2 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.

26 yaşındaki 2.06 metre uzunluğundaki Marei, 4 numaralı pozisyonda görev yapıyor.

ABD'de kolej kariyerini Minnesota State ile tamamlayan Marei, 2015-2016 sezonunda Litvanya Ligi ekiplerinden Siauliai takımında oynadıktan sonra 2 sezon medi Bayreuth'ta forma giydi.

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