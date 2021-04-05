Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Brindisi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu 6. ve son hafta maçında Pınar Karşıyaka, İtalyan ekibi Happy Casa Brindisi ile 6 Nisan Salı günü İzmir'de kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Brindisi
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05 Nisan 2021 15:17
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu 6. ve son hafta maçında Pınar Karşıyaka, İtalyan ekibi Happy Casa Brindisi ile 6 Nisan Salı günü İzmir'de karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

İlk 2 takımın yoluna devam edeceği grupta Pınar Karşıyaka, 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle üçüncü durumda yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, ilk maçta 83-79 mağlup olduğu rakibini en az 5 sayı farkla yenmesi halinde adını 8'li finale yazdıracak.

Grubun diğer maçında ise gruptan çıkma şansı bulunmayan TOFAŞ, İsrail'de lider Hapoel Unet-Credit Holon'la karşılaşacak.

- Pınar Karşıyaka Avrupa'da 235. maçında

Avrupa kupalarında 235. karşılaşmasına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 234 karşılaşmada 126 galibiyet, 106 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Pınar Karşıyaka, bu müsabakalarda 18 bin 630 sayı atıp, potasında 18 bin 67 sayı gördü.



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