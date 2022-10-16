Pierria Henry, NBA'de tutunamadı

Sezon başında Fenerbahçe Beko'dan ayrılarak NBA kulüpleri ile görüşmelere başlayan ve Houston Rockets ile sözleşme imzalayan ABD'li oyun kurucu Pierria Henry, Rockets tarafından serbest bırakıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Pierria Henry, NBA'de tutunamadı
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16 Ekim 2022 16:09
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ABD'li oyun kurucu Pierria Henry için flaş bir gelişme yaşandı.

NBA'de şansını denemek istediği için sarı-lacivertli ekipten ayrılan Henry, Houston Rockets ile sözleşme imzalamıştı ancak Rockets, bağlayıcılığı bulunmayan sözleşmeler imzalayan Pierria Henry ve Willie Cauley-Stein ile yollarını ayırdı.

Bu gelişme üzerine Henry'nin NBA ısrarına devam mı edeceği yoksa Avrupa'ya mı döneceği merak konusu olurken, yıldız oyuncunun Avrupa haklarının halen Fenerbahçe Beko'da bulunması sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko ile 28 Euroleague maçına çıkan Pierria Henry, 7.8 sayı, 3.3 ribaunt ve 4.1 asist ortalamaları yakalamıştı.

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