Pierria Henry, NBA'de tutunamadı

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ABD'li oyun kurucu Pierria Henry için flaş bir gelişme yaşandı.



NBA'de şansını denemek istediği için sarı-lacivertli ekipten ayrılan Henry, Houston Rockets ile sözleşme imzalamıştı ancak Rockets, bağlayıcılığı bulunmayan sözleşmeler imzalayan Pierria Henry ve Willie Cauley-Stein ile yollarını ayırdı.



Bu gelişme üzerine Henry'nin NBA ısrarına devam mı edeceği yoksa Avrupa'ya mı döneceği merak konusu olurken, yıldız oyuncunun Avrupa haklarının halen Fenerbahçe Beko'da bulunması sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.



Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko ile 28 Euroleague maçına çıkan Pierria Henry, 7.8 sayı, 3.3 ribaunt ve 4.1 asist ortalamaları yakalamıştı.





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