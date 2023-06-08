ESPN'den Adrian Wojnarowski, Phoenix Suns'ın bu yaz pivotu Deandre Ayton için takas fırsatlarını keşfetmeyi planladığını belirtti.



Kısa süre önce point guardı Chris Paul'a serbest bırakılacağını bildirdiği söylenen Suns ekibinin, Ayton'ı da topun ağzında tutuyor olabileceği bildirildi.



ESPN'den Tim MacMahon, daha önce 3 Haziran'da konuk olduğu 'Brian Windhorst & The Hoop Collective' isimli podcast'te Ayton'ın bu yaz takas edileceğinden "oldukça emin" olduğunu bildirmişti.



Ayton, sınırlı serbest oyuncu olduğu 2021-22 sezonunda sözleşmesinin sona ermesinden bu yana takas söylentilerine dahil olmuştu.



24 yaşındaki oyuncunun o dönemde Suns'tan beş yıllığı 172,5 milyon dolarlık bir maksimum sözleşme uzatması istediği, ancak Phoenix'in kendisini 2018 NBA Draftı'nda 1 numaradan seçmesine rağmen genç pivot için bu tür bir anlaşma yapmakta tereddüt ettiği söylenmişti.





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