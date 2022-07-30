Philippe Keny, N'Koudou'yu bekliyor

Beşiktaş'ın transferi konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladığı Philippe Keny, Kevin N'Koudou ile yolların ayrılmasını bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Philippe Keny, N'Koudou'yu bekliyor
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30 Temmuz 2022 15:27
Beşiktaş, geçen sezon Bandırmaspor formasıyla etkili bir performans ortaya koyan 23 yaşındaki Senegalli golcü Philippe Keny'yi kadrosuna katmak için kulübüyle anlaşma sağlamıştı. Yetenekli isimle de büyük ölçüde el sıkışan idareciler, normal şartlarda Kevin N'Koudou'nun sözleşmesini feshedip Keny'yi almak istiyordu ama işler beklendiği gibi olmadı.

Operasyonun gün yüzüne çıkması sonrasında ilk başta ayrılığa olumlu bakan N'Koudou geri adım attı. Şu anda takımda kalmaya daha sıcak oyuncuyu ikna etmeye çalışan idareciler, Fransız kanat oyuncusunu göndermezse Keny transferini iptal etmek durumunda kalabilir.

Pazarlıklar sürüyor

Beşiktaş ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun ayrılık için 1.6 milyon euroluk maaşının büyük bir bölümünü talep ettiği ancak Siyah-Beyazlıların bu isteğe olumsuz yanıt verdiği kaydedildi. Kara Kartal'ın oyuncuya bonservisi karşılığında ayrılık önerisinde bulunduğu ve tarafların pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

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