Philipp Lahm: "Mbappe, kariyeri için PSG'den ayrılmalı"

Alman efsane oyuncu Philipp Lahm, Kylian Mbappe'nin Paris Saint Germain'den ayrılması gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Philipp Lahm: 'Mbappe, kariyeri için PSG'den ayrılmalı'
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22 Mart 2023 15:41
Alman efsane oyuncu Philipp Lahm, Kylian Mbappe'nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Philipp Lahm yaptığı açıklamada, "Kylian Mbappe'nin kariyeri başlı başına bir hikaye. Kesinlikle dünya çapında bir futbolcunun özelliklerine sahip. Ancak yeteneği takımın geri kalanıyla uyuşmuyor. Bayern maçında topun ayağına gelmesini bekledi." dedi.

Fransız oyuncunun PSG'den ayrılması gerektiğini söyleyen Lahm, "Mbappe, Paris'ten ayrılsaydı kariyerinin nasıl bir dönüş yapabileceğini hayal bile edemiyorum." ifadelerini kullandı.

Philipp Lahm ayrıca, "PSG, lüks bir mağaza gibidir. Ellerinde Messi, Mbappe ve Neymar var ama oyuncular nasıl gol atılacağını bilmiyor." açıklamasını yaptı.

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